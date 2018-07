Doelpunt Eden Hazard kost Krëfel meer dan 1 miljoen euro

Het doelpunt dat Belgisch kapitein Eden Hazard zaterdag in minuut 82 tegen de Engelsen scoorde, was het zestiende van de Rode Duivels op het WK in Rusland. Aangezien 16 meer is dan 15, kost die goal elektronicazaak Krëfel ruim een miljoen euro.

De zaak meldde na de wedstrijd op haar twitteraccount dat zij zich aan haar belofte houdt. Dus ze gaat de kopers van haar 55-inch televisies hun aankoopbedrag terugbetalen.

De belofte van Krëfel leek veilig: in de hele WK-geschiedenis wisten slechts twee teams meer dan 15 ballen in doel te krijgen - Brazilië in 2002 en Duitsland in 2010. Dat de stunt Krëfel zowat een miljoen euro kost, lijkt de elektronicazaak niet te deren. Het bedrijf kreeg met zijn belofte heel wat gratis reclame én had zich ook veligheidshalve verzekerd. Overigens krijgen de klanten hun centjes niet terug, zij krijgen een bij de elektronicazaak in te wisselen tegoedbon.