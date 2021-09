Een patrouille van de Antwerpse politie werd maandagnacht aangesproken door een man in de Kloosterstraat. Deze was zo juist moeten vluchten na een overval. 3 jongeren hadden geprobeerd zijn draadloze oortjes te stelen. Toen het slachtoffer probeerde vluchten, moest hij twee klappen incasseren. Hij werd ook bedreigd met een mes, maar kon alsnog ontkomen. De cameraoperatoren van de politie kregen de 3 verdachten meteen in beeld in de Hoogstraat. Daar werden ze enkele ogenblikken later staande gehouden door een patrouille van de mobiele eenheid. Het trio werd herkend door het slachtoffer. Eén van hen had een groot keukenmes en een steen op zak. De drie minderjarige verdachten, waarvan één illegaal in ons land verbleef, werden gearresteerd voor verhoor.