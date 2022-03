Dokwerker vrijgesproken voor invoer van ton cocaïne

Het Antwerpse hof van beroep heeft woensdag een havenarbeider vrijgesproken voor zijn betrokkenheid bij de invoer van een ton cocaïne via de haven van Antwerpen. U.S. had in eerste aanleg vier jaar cel gekregen, omdat hij de container met drugs zou hebben geopend voor de uithalers. De man kon echter via chatberichten aantonen dat een collega dat had gedaan.

Een havenarbeider had twee uithalers in de nacht van 23 op 24 juli 2019 in de container met drugs opgesloten. Ze moesten sportzakken met cocaïne opgraven uit een lading steenkool, waarna de containerdeuren weer geopend zouden worden. De klus bleek echter moeilijker dan verwacht: de sportzakken raakten telkens opnieuw bedolven, omdat er gewoon te veel steenkool in de container zat. Ze verwittigden hun opdrachtgevers dat het niet ging lukken, maar zij stonden erop dat ze bleven proberen tot ze de cocaïne hadden.

Toen het ochtend werd en de temperaturen buiten richting de veertig graden kropen, werd het in de container bloedheet. Hun opdrachtgevers reageerden niet meer op hun berichten, waardoor de uithalers dan maar naar de noodcentrale belden. Het duurde bijna twee uur vooraleer de bewuste container gelokaliseerd kon worden en de uithalers bevrijd werden. Ze werden allebei met uitdrogingsverschijnselen afgevoerd naar het ziekenhuis.

In de container werden tussen het steenkool 35 sportzakken met in totaal 1.078 kilo cocaïne aangetroffen. U.S. werd tijdens het onderzoek geïdentificeerd als de havenarbeider die de uithalers in de container had gelaten. De man betwistte dat en werd door de uithalers ook niet herkend. Hij werd toch veroordeeld tot vier jaar cel. U.S. tekende beroep aan en met succes. Door chatberichten die hij na zijn veroordeling met een collega had uitgewisseld, kon hij aantonen dat die man wellicht betrokken was bij de feiten en niet hij.

Foto Belga