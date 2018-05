Dokwerkers nemen vandaag afscheid van het befaamde 'kot'

De Antwerpse dokwerkers namen vandaag afscheid van een stukje geschiedenis. Want voor de allerlaatste keer moesten ze naar het befaamde kot komen. Het Kot is een gebouw aan het Eilandje. En de dokwerkers moesten daar elke dag naartoe om te kiezen waar ze wilden gaan werken. Maar vanaf morgen zal dat allemaal digitaal verlopen. En dus hoeven ze niet meer naar het kot te komen. Vooral voor de oude garde van dokwerkers is dit een klein drama. Want het kot was nog de enige plek waar de dokwerkers elkaar zagen. En dat sociaal contact verdwijnt nu volledig.