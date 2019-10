Hippe kinderkleding, dat is wat Anastasia ontwerpt. Maar wat haar collectie apart maakt is het materiaal dat ze gebruikt: restjes designerstoffen, die anders toch in de vuilbak zouden belanden. Als jonge mama weet Anastasia dat kinderen hun kleren snel uitgegroeid zijn. Daarom gebruikt ze nu haar jarenlange ervaring in de Amerikaanse mode-industrie om leuke, en vooral duurzame kleren te maken.