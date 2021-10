Nieuws Dolle ambiance in The Missing Link

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De discotheken hebben een fantastisch weekend achter de rug. Ze mochten na bijna twee jaar eindelijk de deuren weer openen. En veel jongeren lieten die kans dan ook niet liggen. Ook in danscafé the Missing Link in Westmalle was er een uitgelaten sfeertje.