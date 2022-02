En dan voorzichtig hoopvol nieuws want het aantal bevestigde besmettingen stijgt voor het eerst sinds lang niet meer. De piek is bereikt in de dagcijfers... Er worden nu gemiddeld nog zo'n 48.000 besmettingen geregistreerd. De ziekenhuisopnames gaan nog wel lichtjes omhoog met meer dan 4000 coronapatiënten in een ziekenhuisbed. Omikron heeft de deltavariant bijna compleet verdrongen en maakt 99% uit van de besmettingen.