En dan is er ook nog korfbal. Antwerpen levert al sinds mensenheugenis de nationale kampioenen in die sport, en daar is ook dit seizoen geen verandering ingekomen. Vanmiddag om half 4 keken in het Park Groot Schijn Kwik en Boeckenberg elkaar het wit uit de ogen. Merksem tegen Deurne, Geel-Zwart tegen Groen-Wit en vooral de regerende veldkampioen tegen de regerende zaalkampioen.