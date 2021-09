Domus Medica: "Nog een week en eerste klassen moeten in quarantaine"

Roel Van Giel, voorzitter van de Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica, schat dat het nog "een dikke week" zal duren vooraleer de eerste klassen in quarantaine zullen gaan na een besmetting met het coronavirus. Dat vertelde Van Giel aan De Standaard.

Er is weliswaar een versoepeling van de quarantaineregels gekomen, pas wanneer een aantal kinderen besmet blijkt, moet de hele klas in quarantaine, maar toch verwacht Van Giel dat die eerste quarantaines niet al te lang meer op zich zullen laten wachten. "Als één kind drager is van de deltavariant, dan kan je ervan uitgaan dat meerdere kinderen besmet zullen raken. Die versoepeling zal in de praktijk dus niet veel verschil maken."

Volgens Van Giel zullen het mogelijk opnieuw de kinderen zijn die de rekening moeten betalen als er binnenkort toch nog een vierde golf zou volgen. "Dan dreigen deze kinderen voor het derde schooljaar op rij hun sociale biotoop te moeten missen. Hun vrienden, de structuur op school, de interactie: we weten hoe belangrijk automatisatieprocessen op die leeftijd zijn: leren rekenen en schrijven, quarantaines zetten daar een rem op."

Van Giel pleit dan ook voor voorzichtigheid: "Als ik de debatten hoor over 'schaf de mondmaskers af', dan denk ik: vergeet niet wat de ­gevolgen zijn van een toe­nemend aantal besmettingen. Als we met tienduizenden naar evenementen gaan, lijkt het me logisch dat zoiets na verloop van tijd effect zal hebben op de hoogte van de vierde golf. Dan is het maar een kleine stap naar meer en strengere quarantaines voor onze kinderen. En dan betalen zij dus de rekening."

(Bron: De Standaard)

(Themabeeld: © Belga)