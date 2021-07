Vandaag en morgen zijn er geen cijfers beschikbaar over het aantal nieuwe vastgestelde besmettingen. Maar we kunnen u wel meegeven hoever de verschillende gemeenten in onze regio gevorderd zijn in hun vaccinatiecampagne. Koploper op dit moment is Wommelgem, met bijna 70 procent van de volwassen bevolking die al volledig gevaccineerd is en dus twee coronavaccins heeft gekregen, of één vaccin van Johnson&Johnson. Ook in Stabroek en Schoten komen ze dicht bij de 7 op de 10 inwoners die volledig gevaccineerd zijn. In Antwerpen en de districten is 54 procent van de inwoners volledig gevaccineerd.