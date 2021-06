Het was vandaag de laatste dag van het schooljaar en in heel wat scholen werd het jaar op een feestelijke manier afgesloten. In de kleuter- en lagere school Klavertje 3 in Overbroek gebeurde dat met een "Big Bounce". Het oudercomité van de school had voor een DJ gezorgd en er waren ook springkastelen in alle maten en kleuren. De leerlingen lieten zich niet tegenhouden door de regen en maakten er een vrolijk feestje van.