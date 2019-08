Donderdag opnieuw invasie van Antwerp-supporters in Brussel

De Schaal Sels een kermiskoers? Niets is minder waar. Misschien doen de namen van de jongste twee winnaars Timothy Dupont en Taco van der Hoorn geen belletje rinkelen bij het grote publiek, ook al zijn ze in koersmiddens zeker wel klinkende namen. In de rijkgevulde geschiedenis van de Schaal Sels staan echt prachtige namen op de erelijst. We sommen er bij wijze van opwarmertje graag enkele voor u op: Wout Van Aert won in 2016 op fraaie wijze een editie die ook over onverharde wegen ging. In 2009 won de man van Schilde Kris Boeckmans. Spurtbom Tom Steels trok aan het langste eind in 1997. In 1991 won Edwig Van Hooydonck. En wat dacht u verder van Herman Van Springel (1970), Rik Van Looy (1957) en Sylvère Maes (1933). Voor de liefhebbers: de winnaar van de eerste twee edities was René Vermandel (1921 en 1923). Foto Belga