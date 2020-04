Donderdag verschijnen de eerste mensen voor de rechter voor inbreuken op coronamaatregelen, hoesten en spuwen

Voor de rechtbank in Antwerpen zullen donderdag voor het eerst mensen verschijnen voor spuwen, hoesten en niezen in de richting van andere mensen. Dat is uiteraard verboden in deze coronatijd. Het gaat intussen al om 28 dossiers.

In juni is er ook nog een themazitting voor mensen die zich tijdens de coronacrisis niet aan de opgelegde maatregelen hielden. Het gaat dan vooral om veelplegers die meermaals betrapt werden op niet-essentiële verplaatsingen, samenscholingen of incidenten met speeksel en snot. Het gaat om 1929 processen-verbaal tegen meerderjarigen en 318 tegen minderjarigen.