Donkere rook boven Antwerpen

Ook vanochtend hangt er boven Antwerpen nog een dikke zwarte rook. Die zou afkomstig zijn van een affakkeling bij het bedrijf Borealis in Kallo. De rookpluim is zichtbaar tot in Nederland. Bij de hulpdiensten maar ook op onze redactie komen er veel ongeruste telefoontjes binnen van mensen die zich afvragen wat er aan de hand is en of de rook ongezond is voor de omwonenden. Gisteren was er ook al een 'onvoorziene fakkelactiviteit' bij BASF aan de Scheldelaan in de Antwerpse haven na een technische storing.