De soap rond de gemeentelijke basisscholen 't Laar en Het Oogappeltje in Wommelgem is nog niet voorbij. Beide scholen zouden vanaf volgend schooljaar deel uitmaken van het Gemeenschapsonderwijs. Dat leidde tot een storm van protest bij leerkrachten en ouderraden, maar die haalde niets uit: de beslissing stond vast, luidde het. Maar nu heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur zich over de zaak gebogen en de beslissing vernietigd en dat zou wel eens voor problemen kunnen zorgen. Wommelgem was namelijk al uit de intergemeentelijke scholengemeenschap Zawora gestapt waardoor er nu zorguren verloren dreigen te gaan.