Twintig schepen voor anker door actie vakbonden

Door de pensioenactie van de vakbonden is er in de Antwerpse haven onvoldoende personeel om zeeschepen door de sluizen te loodsen. Daardoor varen zowat twintig schepen voorlopig de Schelde niet op.

Containerbehandeling voor de sluizen is wel mogelijk, klinkt het bij het Havenbedrijf. Ook de binnenvaart ondervindt hinder. Sinds 19u gisterenavond is er geen doorkomen meer aan voor zeeschepen die de Antwerpse haven achter de sluizen in of uit willen varen.

"De impact is veel groter dan we hadden verwacht", zegt Stephan Vanfraechem, directeur van werkgeverskoepel Alfaport-Voka. "Het is vooral bedroevend omdat het nu om een schakel gaat die vroeger wel die minimumcapaciteit kon garanderen voor minstens één sluis per havencomplex. Naast directe economische schade is er ook weer imagoschade, dit voor een nationale actie die geen directe link heeft met de haven".

Op het Albertkanaal is er geen hinder.

(foto © Belga)