Door deze dramatische cijfers zijn verstrengingen nodig

In de periode van 21 tot 27 oktober kwamen er in ons land dagelijks gemiddeld 15.847 nieuwe coronagevallen bij, een stijging met 31 procent tegenover de zeven dagen ervoor. Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige gegevens op het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. Sinds het begin van de uitbraak testten al 412.314 mensen positief. In diezelfde periode stierven gemiddeld 90,9 patiënten aan het coronavirus (+53), wat het totale aantal doden op 11.452 brengt.

Voorts moesten er van 24 tot 30 oktober dagelijks gemiddeld ruim 636 coronapatiënten in het ziekenhuis worden opgenomen, een stijging met 59 procent. In de ziekenhuizen worden momenteel alles samen 6.438 bedden ingenomen door mensen met COVID-19. Daarvan liggen er 1.105 op intensieve zorgen. De positiviteitsratio, het aantal mensen dat positief test in verhouding tot het totale aantal tests, bedraagt nu 26,9 procent.