Bij voetbalclub City Pirates is het deze zomer een drukte van jewelste. Zoals elke zomer kunnen jongeren die in de buurt van de voetbalpleinen wonen, er opnieuw terecht om een bal te trappen. Maar dit jaar doet City Pirates een extra inspanning om nog meer jongeren te bereiken. Anderstalige nieuwkomers kunnen zich er drie dagen per week uitleven en zo hun Nederlandse woordenschat uitbreiden.