Door een ongval met enkele vrachtwagens in het Nederlandse Galder, is er grote verkeershinder op de E19. Iedereen moet de autostrade verlaten in Meer.

Er is een zwaar ongeval gebeurd op de E19, net over de Belgische Grens. Enkele vrachtwagens reden op elkaar in. Eén camion kantelde en ligt dwars over de rijbaan. Het verkeer op de E19, richting Nederland wordt in Meer lokaal omgeleid.