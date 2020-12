Doorbraak in moord op loodgieter uit Lint

Iran zal de uitspraak van de Antwerpse correctionele rechtbank in de zaak tegen de Iraanse diplomaat die achter een verijdelde aanslag zou zitten, niet erkennen. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. "We hebben bij verschillende gelegenheden en vanaf het begin aangekondigd dat deze rechtbank niet gekwalificeerd is en dat het gerechtelijk proces niet legitiem is, vanwege de diplomatieke immuniteit van Assadi",, zei Saïd Khatibzadeh, de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zaterdag aan het Isna-agentschap. "Zelfs als dit leidt tot een uitspraak, zullen we die niet erkennen. Hij is onschuldig, en hij is duidelijk het onderwerp van een samenzwering", zei Khatibzadeh. Vrijdag had het federaal parket in Antwerpen de maximumstraf - twintig jaar cel - gevorderd tegen de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi (48). Hij zou vanuit de Iraanse ambassade in Wenen een netwerk van informanten runnen. Op 30 juni 2018 zou een Belgisch koppel van Iraanse origine uit Wilrijk in opdracht van Assadi een aanslag plegen in Villepinte, nabij Parijs. Daar vond de jaarlijkse bijeenkomst van MEK plaats, een verzetsbeweging die door Iran wordt beschouwd als een terroristische groepering. Ze werden echter tegengehouden in Sint-Pieters-Woluwe en opgepakt toen de politie springstof en een ontstekingsmechanisme in hun auto aantrof. Assadi was vrijdag niet aanwezig op de zitting en hij beroept zich daarvoor op zijn diplomatieke onschendbaarheid en immuniteit. Drie andere verdachten waren wel aanwezig. Donderdagnamiddag 3 december zullen de advocaten van de vier beklaagden pleiten. De spionage- en terrorismezaak heeft voor spanning gezorgd tussen Iran en verschillende Europese landen. In oktober 2018 had Frankrijk het Iraanse ministerie voor Inlichtingen en Veiligheid ervan beschuldigd achter de verijdelde aanslag te zitten, maar Iran had dat ten stelligste ontkend. Volgens Iran was de arrestatie van Assadi 'illegaal', omdat die een schending van zijn diplomatieke onschendbaarheid zou inhouden.Bij de start van het proces in Antwerpen waren er draconische veiligheidsmaatregelen. Wie toen passeerde aan het Antwerpse justitiepaleis, kon er niet naast kijken. Foto Belga