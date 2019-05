Doorbraak in onderzoek naar dood in asielcentrum: 2 verdachten blijven in de cel

Er is een doorbraak in het onderzoek naar de dood op Daniël. Dat laat het parket weten. De Palestijnse jongen van 9 werd vorige week vermoord teruggevonden in het asielcentrum van Broechem.

Er werden toen vijf verdachten opgepakt. Ook allemaal van Palestijnse origine. Twee van hen blijven in de cel, op verdenking van gijzeling en moord op de jonge Palestijn. De drie anderen werden vandaag vrijgelaten, omdat er geen reden meer is om ze langer in voorlopige hechtenis te houden, maar dat wil niet zeggen dat ze niet meer verdacht zijn in de zaak. Het onderzoek loopt nog.

