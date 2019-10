Doorstart groepsaankopen in provincie Antwerpen geslaagd

Met ruim 40.000 inschrijvingen en een scherpe prijs als veilingresultaat, is de doorstart van groepsaankopen in de provincie Antwerpen een succes. iChoosr, die in juli op zelfstandige basis een groepsaankoop voor groene energie lanceerde voor de inwoners van provincie Antwerpen, zet vandaag de volgende stap met een nieuwe groepsaankoop voor zonnepanelen.

Tot op vandaag schreven ruim 40.000 deelnemers zich vrijblijvend in voor de groepsaankoop energie in provincie Antwerpen. Deze werd in juli voor het eerst onder eigen naam gelanceerd door iChoosr, die dit de voorbije negen jaar in samenwerking met de provincie Antwerpen deed. De positieve resultaten en het grote aantal deelnemers van voorgaande edities waren voor iChoosr aanleiding om hiermee zelfstandig verder te gaan.

“Ook nadat het Antwerpse provinciebestuur had besloten om niet langer groepsaankopen te organiseren, wilden wij de inwoners van de provincie blijven helpen om via een groepsaankoop gemakkelijk een voordelig en groen energiecontract te verkrijgen. Dit resultaat bevestigt dat er nog steeds grote interesse is voor groepsaankopen.” aldus Frédéric Dumalin van iChoosr .

ENGIE Electrabel en Mega brachten op de veiling het beste bod uit voor een vast contract voor elektriciteit en gas,waarbij de energiekosten (exclusief nettarieven en heffingen) gemiddeld 40% voordeliger zijn dan het actueel marktaanbod. Vrijdag 25 oktober ontvangen deelnemers hun persoonlijk voorstel voor het verbruik dat bij inschrijving werd opgegeven. Zo ontdekt elke deelnemer welke leverancier voor hem/haar het meest voordelig is en hoeveel hij/zij kan besparen t.o.v. het actueel marktaanbod.

De inschrijvingsfase wordt verlengd tot en met maandag 25 november 2019. Inschrijven kan doorlopend via www.ichoosr.be of via de gratis infolijn 0800 26 659.