"Doorstroming trams kan veel beter"

De Lijn heeft nog geen beslissing genomen over de aansluiting van de nieuwe tramlijn naar de Cadixwijk en het Havenhuis. Een verlenging van lijn 7 zorgt mogelijk voor vertragingen omdat de tram dan over de Londenbrug moet rijden. Reizigersorganisatie trein-tram-bus geeft dan ook de voorkeur aan een tramlijn die vanuit de stad via de Leien naar het Havenhuis rijdt. Maar "trein-tram-bus" vindt dat de doorstroming van de trams op het Eilandje veel beter kan.