Het wijkteam van Unolaan heeft donderdag een controle gehouden op de markt in Deurne en in enkele winkels. Dat deden ze samen met de inspectiediensten. Bij één kraam werden twee personen aangetroffen die illegaal in het land verblijven. Eén van de betrokkenen die er aan het werk waren, onttrok zich aan de controle en werd na een korte achtervolging staande gehouden. De andere werd nog gezocht voor een verhoor in een ander dossier. Het duo werd meegenomen voor gepast gevolg. Een ander kraam verkocht namaaschoenen. 81 dozen werden meegenomen om vernietigd te worden. Tijdens de actie werd nog gecontroleerd op gevaarlijk gedrag in het verkeer ook. Zeven personen werden betrapt op het gsm'en tijdens het rijden. Vier andere bestuurders negeerden het rode verkeerslicht.