Dossier Free Fights tussen voetbalsupporters verwezen naar correctionele rechtbank

Vanmiddag is de volksjury samengesteld voor het assisenproces tegen vijf verdachten van de roofmoord op Leopoldine De Decker. De vrouw was 73 toen ze werd gekneveld in haar huis in de wijk Dam in Antwerpen-Noord. Ze overleefde het niet. Zeven jaar na de feiten is er een Assisenproces. De vijf beklaagden lopen al een tijd vrij rond. De zoon van Leopoldine heeft dan ook al die tijd afgeteld naar de start van het proces.