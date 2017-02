Dossier intergemeentelijk zwembad Rupelstreek in het slop

Het lijkt er alsmaar meer op dat er niet snel een groot nieuw intergemeentelijk zwembad voor de Rupelstreek zal komen. Eerder werd Aartselaar naar voor geschoven als voorkeurslocatie, maar het dossier zit in het slop.



De zes betrokken Rupelgemeenten raken het maar niet eens over de juiste locatie voor het nieuwe bad. Enkel Hemiksem, Niel en Aartselaar zelf zijn bereid mee te investeren in een nieuwe zwemkom, naast het huidige oude bad van Aartselaar. Boom denkt meer aan een samenwerking met Willebroek. En in Schelle en Rumst hopen ze nog op een ander alternatief. Er wordt nu een externe partner gezocht, om een deel van de kosten op zich te nemen en mee de locatie te bepalen. Aartselaar, Hemiksem en Niel zouden toch nog willen doorzetten voor een afgeslankt Rupelbad in Aartselaar.