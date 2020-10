Dossier over smokkel van 200 transmigranten wordt in november behandeld

Voor de correctionele rechtbank van Antwerpen is vandaag de zaak ingeleid tegen tien mannen die vervolgd worden voor de smokkel van ruim tweehonderd transmigranten. Het dossier zal op 9 november behandeld worden.

Het onderzoek was in september 2019 van start gegaan en bracht een organisatie in beeld, bestaande uit tien verdachten van Iraakse origine die tussen de 18 en 32 jaar oud zijn. De organisatie zou tussen juni en oktober 2019 minstens 239 transmigranten gesmokkeld hebben, waaronder ook baby's en kleine kinderen. De politie kon in die periode tijdens 46 nachten smokkelactiviteiten vaststellen.

De organisatie haalde de slachtoffers op in de buurt van het vluchtelingenkamp in het Noord-Franse Duinkerke-Calais en van daaruit werden ze naar de snelwegparkings langs de E34 in Mol-Postel en Vorselaar gebracht. De slachtoffers moesten zich daar schuilhouden in de bossen achter de parking of in de bestelwagen tot ze op vrachtwagens werden gezet in de hoop om zo het Verenigd Koninkrijk te kunnen bereiken. De politie hield toezicht aan enkele parkings en kon verschillende transporten onderscheppen. Uit het onderzoek blijkt dat de slachtoffers tussen de 3.000 en de 5.000 euro moesten betalen voor het transport. De tien verdachten staan terecht voor deelname aan een criminele organisatie en mensensmokkel.