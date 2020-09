"Dossier-Reuzegom mag geen werk van lange adem worden"

Advocaat Sven Mary, die in het dossier-Reuzegom de belangen van de vader van Sanda Dia vertegenwoordigt, hoopt dat de onderzoeksrechter alle onderzoeksdaden die al door minstens twee partijen gevraagd worden zal inwilligen. "Als de onderzoeksrechter dit niet doet, dan zal er door de partijen beroep worden aangetekend waardoor het een werk van lange adem zal worden. Het dossier zal dan een paar extra maanden in beslag nemen", zei Mary in De Ochtend op Radio 1.

Sanda Dia stierf eind 2018 in het ziekenhuis in Malle aan de gevolgen van onderkoeling en meervoudig orgaanfalen na een doopritueel. De schachten moesten daarbij veel alcohol en visolie drinken en vernederingen ondergaan. Naast onopzettelijke doding kunnen de achttien leden van de studentenclub beticht worden van het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, mensonterende behandeling en schuldig verzuim. De raadkamer in Hasselt zou zich vrijdag over een eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank buigen, maar door verzoeken tot bijkomend onderzoek is die raadkamerzitting uitgesteld naar een onbekende datum.

(Bron en foto: © Belga)