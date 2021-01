Ruim 65 ton cocaïne onderschept in Antwerpse haven in 2020

Het afgelopen jaar is in de haven van Antwerpen in totaal 65,48 ton cocaïne in beslag genomen. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën Douane en Accijnzen.

Dat is voor het zesde jaar op rij een record. En meteen drie ton meer dan vorig jaar. 65,5 ton, dat is goed voor 135 miljoen zakjes die een straatwaarde hebben van zo'n 7,5 miljard. Er is ook veertien ton hasj en acht ton aan grondstoffen voor de aanmaak van synthetische drugs in beslag genomen. De douane en de minister van financiën nemen nieuwe initiatieven in de strijd tegen de drugssmokkel in de Antwerpse haven. Meer daarover in ons avondnieuws.