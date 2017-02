Douane neemt 170 kg cocaïne in beslag in Antwerpse haven

De Belgische douane heeft op 24 januari een container met 170 kilogram cocaïne onderschept. Dat meldt de FOD Financiën vandaag.

De container kwam uit de haven van Callao, in Peru, en was onderweg naar Antwerpen. De drugs werden in beslag genomen. De betrokken container was geladen met diepvriesgroenten. Daartussen zaten 150 cocaïneblokken, verborgen in rugzakken. De Belgische douane kon de lading onderscheppen na een tip van de nationale politie van het Spaanse Alicante. Die voerde al enige tijd een onderzoek naar een bende die cocaïne zou smokkelen uit Latijns-Amerika naar Europa, en kreeg lucht van een lading drugs onderweg van Peru naar Antwerpen.