Douane neemt miljoenen sigaretten in beslag

De Antwerpse douane heeft vorige week in de haven net geen 90 miljoen sigaretten in beslag genomen. Om precies te zijn waren het: 89.698.760 stuks sigaretten. Dat is een van de grootste vangsten ooit in de haven van Antwerpen. Dat meldt de Federale Overheidsdienst Financiën.

De sigaretten zaten in acht containers die uit Egypte kwamen en bestemd waren voor een Nederlandse firma. Het gaat om zogenaamde ‘Cheap Whites’. Dat zijn sigaretten van merken die in België niet geregistreerd zijn, zoals ‘Jin Ling’, ‘President Gold’, ‘Em@il Red’ en ‘Em@il Blue’. Doordat het om niet in België geregistreerde merken gaat, is de namaakwetgeving ook niet van toepassing.

Sinds 2014 zijn in België bijna uitsluitend nog zulke ‘Cheap White’ sigaretten, al dan niet nagemaakt, in beslag genomen. De douane deed de vangst door samen te werken met de Franse douanediensten en OLAF, het Europees bureau voor Fraudebestrijding.