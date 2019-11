In Ekeren houdt de Antwerpse drinkwatermaatschappij Water-Link vandaag een oefening van nooddrinkwater-bedeling. Niet omdat er geen drinkwater meer is in Ekeren, maar wel om daar op voorbereid te zijn. Het is dus een test. Aquaflanders en Water-Link zetten in scene dat het drinkwater in Ekeren verontreinigd is. Meer in het ATV-nieuws en online.