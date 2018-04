Douane wil elke container in Antwerpen screenen

De Belgische douane onderzoekt of het mogelijk is elke container die in de Antwerpse haven toekomt te screenen. Nu is dat circa 1 procent. Dat meldt het weekblad Knack en de douane bevestigt dat.

De Antwerpse haven is een belangrijke aanvoerlijn voor cocaïne in Europa. In 2017 werd een recordhoeveelheid van bijna 40 ton onderschept. Met nog negen maanden te gaan staat de teller dit jaar al op 17,5 ton.Na ook verschillende gevallen van geweld in het Antwerpse moet het zogeheten Stroomplan de controles aanzienlijk verscherpen. Douanetopman Kristian Vanderwaeren laat nagaan of voortaan alle relevante containers - 3 tot 3,5 miljoen exemplaren - kunnen worden gescreend, in plaats van de huidige 34.000, zowat 1 procent.

Het idee is onder meer om extra scanapparatuur aan te kopen en ook detectieapparatuur op terminals zelf te plaatsen, zodat onmiddellijke controle mogelijk is.Er loopt momenteel een grootscheepse bevraging en de douane bestudeert ook of een volledige screening wel opportuun en haalbaar is. De eerste resultaten worden in oktober verwacht.'