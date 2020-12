DP World Antwerp Gateway start met capaciteitsuitbreiding terminal van 1 miljoen TEU

Na het afsluiten van het nieuwe herfinancieringspakket midden 2020, start DP World Antwerp Gateway nu met de uitbreiding van de capaciteit van de terminal met 1 miljoen TEU door bestelling van 4 bijkomende kadekranen en 17 modules met automatische stapelkranen (ASC’s). Deze investeringen belopen 200 miljoen euro en worden gefaseerd in gebruik genomen tegen 2026.

​​​​​​1 miljoen TEU extra capaciteit

Tegen 2026 investeert DP World Antwerp Gateway 200 miljoen euro om de capaciteit van de terminal aan het Deurganckdok (kaai 1700) te verhogen met 1 miljoen TEU (eenheid voor containerunits). Dit gebeurt in 6 fases waarvan de eerste fase afgerond zal worden in juni 2021 met de ingebruikname van het nieuw operationeel gebouw voor havenarbeiders en bedienden.

Vanaf fase 2 worden dan telkens straddle carrier stacking zones omgebouwd tot zones met Automatic Stacking Cranes en worden bijkomende kadekranen in gebruik genomen. Zo zal de capaciteit vanaf 2022 ieder jaar systematisch verhogen tot in 2026.

Automatisering voor extra capaciteit op dezelfde oppervlakte

Antwerp Gateway heeft, als enige terminal in de haven van Antwerpen met deze technologie, al 10 modules met Automated Stacking Cranes in dienst. Tijdens het expansieplan wordt geïnvesteerd in 17 extra modules om de resterende traditionele straddle carrier stacks om te bouwen en verder te automatiseren. In de nieuwe ASC-modules kunnen de containers hoger (tot 6 hoog in plaats van 3 hoog) en dichter (30 cm in plaats van 1m70) bij elkaar gestapeld worden dan in een traditionele straddle carrier stack, waardoor 1 miljoen TEU’s extra behandeld kunnen worden op dezelfde oppervlakte.

De volautomatische modules werken bovendien op 100% groene energie en vormen een toonbeeld van duurzaamheid binnen containerterminaloperaties.

Het expansieplan omvat verder de aankoop van bijkomende kadekranen, hybride straddle carriers en de tweede railkraan voor bediening van het spoor; zodat op termijn ook meer containers via spoorverkeer aan- en afgevoerd kunnen worden. Er wordt eveneens verder ingezet op digitale toepassingen.

Dirk Van den Bosch, CEO DP World Antwerp Gateway “Na een eerste jaarhelft die gekenmerkt werd door een reeks blank sailings omwille van Corona, zien wij sinds juni de volumes op onze Antwerp Gateway terminal gestaag toenemen. In de maand oktober is zelfs het all-time record in het 15-jarig bestaan van de terminal verbroken. Deze investeringen in de uitbreiding van de capaciteit van de terminal, door automatisering en maximalisatie van de huidige beschikbare oppervlakte, moet ons toelaten om de komende jaren ons groeipad verder te zetten.”

(bericht en foto : DP World)