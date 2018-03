Dr. Luc Colemont mikt op bedrijven om op drie jaar 6.000 darmkankers te voorkomen

Dr. Luc Colemont richt zijn pijlen voortaan vooral op de Belgische bedrijven met zijn 'Stop Darmkanker'-sensibiliseringscampagne. De arts met de bijnaam 'Dokter Darmkanker' wil zo een nieuw doelpubliek bereiken.

Colemont is hiervoor een partnership aangegaan met verzekeraar AG Insurance. De doelstelling is om op drie jaar tijd 6.000 darmkankers te stoppen. Elk jaar worden in ons land 8.000 mannen en vrouwen geconfronteerd met de diagnose van darmkanker. Dat zijn er 23 per dag. Elke dag sterven ook 9 Belgen aan de ziekte. Die ziekte is nochtans goed te behandelen, als ze vroegtijdig wordt opgespoord. Dat gebeurt in Vlaanderen met een gratis bevolkingsonderzoek voor mensen tussen 55 en 74 jaar .

'In Vlaanderen neemt 55 procent van de doelgroep deel aan dat onderzoek. Daardoor werden in 2016 bijvoorbeeld 2.000 darmkankers vroegtijdig opgespoord', zegt dr. Colemont, die voorts op de persconferentie een pleidooi hield om de leeftijdsnorm 'te verlagen naar 50 of zelfs 45 jaar', want de jongste gegevens wijzen erop dat almaar meer jongeren ten prooi vallen aan de ziekte. Via het partnership met verzekeringsmaatschappij AG Insurance, die een Belg op de drie verzekert, kan Colemont veel gezinnen en bedrijven bereiken. 'We kunnen doden voorkomen door informatie door te geven, door onze 'grote boodschap' te verspreiden, want 1 op de 20 van de werknemers van de bedrijven wordt ooit geconfronteerd met darmkanker', zegt dr. Colemont.

Naast de nadruk op een gezonde levensstijl wordt ook geadviseerd om een preventief onderzoek te laten uitvoeren. 'We zullen de boodschap van dr. Colemont in eerste instantie doorgeven aan onze 4.000 werknemers', zei Jean-Michel Kupper, managing director AG Employee Benefits van AG op de persconferentie op de hoofdzetel van AG in Brussel. 'Daarnaast krijgt dr. Colemont ook de kans om vanaf april lezingen te geven aan onze 600 grootste klanten. En ten slotte willen we de preventie stimuleren door in onze verschillende formules van hospitalisatieverzekeringen de kosten verbonden aan een colonoscopie (een inwendig onderzoek van de dikke darm, nvdr) terug te betalen.