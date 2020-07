'Draag mondmasker ook als je koffie haalt op het werk'

Een verplichting is er niet, maar het zou een goed idee zijn om ook op het werk een mondmasker op te zetten wanneer je je van de ene plek naar de andere begeeft, bijvoorbeeld om een koffie te halen. Daartoe roept alvast de externe preventiedienst Liantis op. 'Alleen zo kunnen we de tweede golf zo klein mogelijk houden',

Momenteel is een mondmasker op de werkvloer alleen verplicht wanneer werknemers de fysieke afstand van 1,5 meter niet kunnen garanderen. Maar Liantis is van mening dat, net zoals dat in de horeca vanaf morgen verplicht zal zijn, het mondmasker best wordt opgezet voor alle verplaatsingen op de werkvloer. 'Het is niet de bedoeling dat alle werkgevers constant moeten controleren of hun werknemers zich wel aan de regels houden. Maar door een oproep te lanceren in hun eigen bedrijf, kunnen ze sowieso al heel wat mensen sensibiliseren', zegt dokter Sylvia Vanden Avenne, hoofd medisch toezicht bij Liantis. Zij benadrukt dat ook de andere veiligheidsvoorschriften belangrijk blijven, zoals handen wassen, thuisblijven wanneer je je niet goed voelt, eventuele circulatieplannen op het werk enzovoort.

(foto Pixabay)