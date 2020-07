Dragen van mondmasker overal verplicht in de Rupelgemeenten

In het centrum van heel wat gemeenten in onze regio wordt het dragen van mondmaskers verplicht. In Schoten gaat het om het gebied rond het marktplein en de Paalstraat. In Kontich is een mondmasker verplicht in het gebied tussen de Mechelsesteenweg , Duffelsesteenweg ,de Hofstraat, de Molenstraat en het gemeenteplein.

En in de rupelgemeenten Niel, Boom, Schelle, Hemiksem, Rumst en ook in Aartselaar wordt het dragen van een mondmasker overal verplicht. Dat kondigden de 6 burgemeesters in de vooravond aan op een gezamenlijke persconferentie. Wie dus in één van die gemeentes buitenkomt, moet een mondmasker opzetten. Enkel bij het sporten hoeft het niet. De politie zal erop controleren, en wie er geen draagt krijgt onverbiddelijk een GAS-boete.

(foto © Belga)