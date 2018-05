Dragons op weg naar nieuwe titel

Een historische dag. Dat is het minste van wat je vandaag op voetbaclub Oxaco kon zeggen. De Boechoutenaren vierden vandaag de ene mijlpaal na de andere. Allereerst bestaat de club 70 jaar én speelde de eerste ploeg de finale van de beker van Antwerpen. Daarnaast was die match ook nog eens de allerlaatste match in de Koninklijke Vlaamse Voetbalbond na 110 jaar. En bovendien fuseert Oxaco na dit seizoen met voetbalclub Nieuw Boechout. Dat er vandaag herinneringen bovengehaald werden in Boechout, het zal u niet verbazen.