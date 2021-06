Het sluikstortprobleem aan de Antwerpse hotspots raakt maar niet onder controle. Het is een fenomeen waar de stad zich nu al maanden de tanden stuk op bijt. Sinds corona komen jongeren samen op openbare plaatsen om daar dan iets te drinken. Dat deden ze toen de cafés niet open waren. Of toen ze al moesten sluiten om 22u30. Dat is nu voorbij, dus was er de hoop dat het probleem zou verminderen. Maar al weken blijkt dat niets minder waar is. Burgemeester Bart De Wever kondigde twee weken geleden in Wakker op Zondag nog aan dat er strenger opgetreden zou worden. Eerder deed voormalig schepen Fons Duchateau al meerdere oproepen om je afval terug mee naar huis te nemen. Maar het maakt blijkbaar allemaal weinig indruk. Dit zijn foto's van hoe het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten er vanmorgen bij lag. Alweer een stort.