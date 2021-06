Drama instorting: alle vijf vermisten zijn dood teruggevonden

Alle vermisten van het drama dat zich gistermiddag afspeelde in de Antwerpse wijk Nieuw Zuid zijn teruggevonden. Reddingswerkers haalden deze vooravond de laatse twee lichamen vanonder het puin. Drie van in totaal vijf dodelijke slachtoffers zijn al geïdentificeerd: het gaat om een Roemeen en twee Portugezen. De identificatie van de andere twee mannen gebeurt wellicht in de loop van de avond. Drie zwaargewonden liggen nog op de afdeling intensieve zorg en vijf mannen worden voorlopig in het ziekenhuis gehouden. Slechts één man mocht vanmorgen al naar huis.