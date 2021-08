Drama op hondenweide: agressieve stafford bijt dwergpoedel dood voor ogen baasje

In Loenhout wordt deze dagen stevig doorgewerkt, want de bloemencorso komt nu echt wel dichtbij. Op zondag 12 september tonen de 12 buurtschappen hun praalwagens, versierd met vele honderdduizenden bloemen. Ook buurtschap Westhoek was vanmiddag stevig aan de slag, na wat een moeilijk jaar was. Maar de wagen, die zal er zijn. Al moet u de 250.000 dahlia's er nog wel even bijdenken. En de bloemencorso kan u op zondag 12 september live volgen bij ons op ATV. We zenden de eerste lus uit, en u kan bij ons genieten van de bloemenpracht vanaf 14 uur.