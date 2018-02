Drama voor Kim Vanreusel in Pyeongchang

Drama op de Olympische Winterspelen voor Kim Vanreusel. De jonge Antwerpse kwam vannacht tijdens haar afdaling ten val.

Vanreusel had een afdaling en een slalom moeten afwerken tijdens de combiné, maar dat liep al snel fout af. De skiester ging hard tegen de grond en belandde vervolgens in het decor. Ze werd afgevoerd naar een gespecialiseerd ziekenhuis, waar bleek dat ze een zware knieblessure heeft opgelopen. Momenteel ondergaat ze nog verdere onderzoeken in Pyeongchang, maar de 20-jarige zal in België geopereerd moeten worden.Voor Vanreusel eindigen de Spelen dus in mineur. Ze zal wellicht 6 maanden out zijn.