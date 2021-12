Nieuws Drama voor Zoerselse duivenmelker - topduif Super Flor is verdwenen

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Super Flor, de topkweekduif Jo Van Staeyen uit Zoersel, is verdwenen en da's een harde klap voor de duivenmelker. Super Flor maakte gebruik van een moment van onoplettendheid om uit z'n hok te ontsnappen en is sindsdien spoorloos. Jo roept iedereen in de wijde omgeving van Zoersel op om mee te zoeken naar het beestje, want Super Flor is niet zomaar een duif.