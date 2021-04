Nieuws Dramatische koopzondag in binnenstad: "Ik zag amper 2 klanten"

De koopzondag in de Antwerpse binnenstad was vandaag ronduit dramatisch. De Meir en de aanpalende winkelstraten oogden akelig leeg. Veel grote winkelketens hielden de deuren zelfs helemaal gesloten. De kleine zelfstandigen die wel open deden zagen amper klanten, door het winkelen op afspraak. Sinds het invoeren van die maatregel is er een omzetverlies van 70 procent, zegt ondernemersorganisatie NSZ.