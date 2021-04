Nu 8 mei en de opening van de horecaterrassen stilaan dichterbij komen begint het ook drukker te worden in de drankengroothandels die café's en restaurants bevoorraden. De afgelopen maanden waren hun magazijnen zo goed als leeg. Nu is de uitdaging om goed in te schatten hoeveel van hun klanten effectief zullen openen en dat is niet altijd eenvoudig.