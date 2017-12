Drankenhandel De Poldernaar legt na 114 jaar de boeken neer

Alweer sluit er een Antwerps familiebedrijf de deuren. De eigenaars van drankenhandel en likeurstokerij De Poldernaar hebben de boeken neergelegd.

De zaak op de hoek van de Scheldestraat en de Kloosterstraat is al 114 jaar oud en is een echt instituut in Antwerpen. In de likeurstokerij werd Antwerpse jenever gestookt en later ook een Elixir d'Anvers, de Elixir De Poldenaar. Enkele van hun producten werden erkend als streekproduct. Maar nu is het dus onherroepelijk gedaan. Volgens de curator hebben er zich al wel kandidaat-overnemers gemeld. Al is het nog onduidelijk of die op dezelfde plaats ook een slijterij willen openen.