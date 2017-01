Drempel fijnstof in Antwerpen ruim overschreden

Er is te veel fijn stof in onze lucht. Boven Antwerpen en dan vooral het Antwerpse havengebied is de drempel ruim overschreden.



Dat blijkt uit metingen van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu. Zij raden aan om vandaag en morgen niet met hout te stoken. Ook lichamelijke inspanningen in de buitenlucht stellen we voorlopig best uit. Een stevige regenbui zou het fijn stof kunnen doen afnemen maar daar moet we volgens de weersvoorspellingen nog even op wachten. Door het aanhoudende windstille weer en de mist is er niet snel verbetering in zicht.