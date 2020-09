Gisteravond vond in het Koning Boudewijnstadion de Memorial Van Damme plaats. Een speciale editie omdat er door corona geen publiek aanwezig was. Maar dat hield heel wat atleten duidelijk niet tegen om topprestaties af te leveren. Ook Kalmthoutenaar Peter Genyn pakte uit met een straffe stoot. Genyn mocht de Memorial openen met een 100 meter rolstoelsprint in een paralympisch duel tegen landgenoot Roger Habsch. Het beloofde spannend te worden, want Genyn was de wereldrecordhouder, maar Luikenaar Habsch was dit jaar de tweede snelste ter wereld. Genyn pakte al snel de wedstrijd in handen. Hij bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit en kwam met voorsprong als eerste over de streep in 19.71. Daarmee verbetert hij zijn eigen wereldrecord dat hij op 9 augustus reed tijdens de Brussels Grand Prix (19.75). Peter Genyn: “Ik ben super tevreden. Ik ben in topvorm: drie van mijn vier wedstrijden op de 100 meter reed ik deze zomer onder de twintig seconden. Normaal reed ik vandaag normaal de 100 meter in Tokyo. Voor mij is dit het bewijs dat ik er zou gestaan hebben voor goud.” Over de Memorial: “De organisatie heeft er een mooi evenement van gemaakt. Zonder publiek, maar uit de speakers komt applaus en dat zorgt toch voor een goede beleving. Als wheeler kijk je ook naar de grond en zie je de lege tribunes niet.” Foto Belga