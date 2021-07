Wie een bijzondere uitstap in Antwerpen wil maken, kan wandelen langs miniatuurkunstwerkjes. Kunstenares Elke Lemmens lag er uren voor op de grond in de Antwerpse straten. Ze bouwde in de voetschrapers aan gevels minitafereeltjes. Ze zijn voor de Zomer van Antwerpen te ontdekken met audiowandelingen. Want elke kunstwerkje is een verhaal dat past bij het gezin dat achter de gevel woont. En dat kan soms grappig, maar ook hartverscheurend zijn. Met de QR-code naast de schraper en een koptelefoon ben je zo vertrokken voor een ontdekkingsreis in eigen stad.