Drie Antwerpse ziekenhuizen gaan coronapatiënten met lichte symptomen op afstand volgen

Elf Belgische ziekenhuizen, waaronder de drie Antwerpse Gasthuisziekenhuizen, gaan hun coronapatiënten met lichte symptomen voortaan op afstand opvolgen. Nu de ziekenhuizen opnieuw de handen vol hebben met covid-patiënten willen ze met behulp van technologie de druk op de covid-afdelingen een beetje verlichten.

Ze gebruiken daarvoor het telemonitoringsysteem CovidCare@Home van technologiebedrijf Byteflies. Patiënten die slechts milde symptomen hebben of die beterschap tonen, kunnen via het telemonitoringsysteem in het comfort van hun thuisomgeving verder herstellen, onder medisch toezicht. Drie keer per dag moet de patiënt zijn temperatuur, zuurstofsaturatie, hartslag en ademhaling doorgeven aan het ziekenhuis. Het zorgpersoneel volgt zo op afstand nauwgezet de vorderingen op.

Dankzij deze oplossing worden de ziekenhuisbedden gereserveerd voor de patiënten die er erger aan toe zijn. Op termijn moeten 1 000 patiënten thuis kunnen herstellen via het systeem. Dit verlicht de druk op de dagelijkse werking van het ziekenhuis én het personeel.

De telemonitoringstool werd in eerste instantie uitgerold om de ziekenhuizen te ontlasten op de covid-afdelingen, maar de tool kan ook gebruikt worden in bijvoorbeeld woonzorgcentra. Positief geteste inwoners kunnen zo beter gemonitord worden en, indien hun waarden verslechteren, kan er ook meteen ingegrepen worden.

(Bron: Belga)

(Foto: ©Belga)